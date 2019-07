UFFICIALE - Real Madrid, l'elenco dei convocati per l'Audi Cup: assente James Rodriguez

Il Real Madrid, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l'elenco dei convocati per l'Audi Cup. Manca Bale, così come non ci saranno Militao, Casemiro ed James Rodriguez, che solo oggi hanno ripreso ad allenarsi con i galacticos dopo la fine delle vacanze.

Portieri: Keylor Navas, Lunin, Altube.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente, Miguel Gutiérrez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Valverde, Isco, Seoane.

Attaccanti: Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Hazard, Rodrygo, Kubo.