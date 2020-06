Ultime calcio - Caso di positività in Premier League, il Tottenham ha comunicato che negli ultimi test effettuati su tutta la squadra è stato riscontrato un positivo al Coronavirus:

"A causa della riservatezza medica, il nome dell'individuo non verrà divulgato. Si tratta di un soggetto asintomatico, che ora si autoisolerà per sette giorni, in linea con il protocollo della Premier League, prima di sottoporsi a ulteriori test".