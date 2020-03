UFFICIALE - Premier League, prolungato lo stop del campionato fino al 30 aprile: il comunicato

Ultimissime calcio - Coronavirus Inghilterra. Il calcio inglese si ferma e lo farà ancora per lungo tempo. In un primo momento, ai club di Premier League e i campionati inglesi minori, era stato comunicato di giocare a porte aperte lo scorso fine settimana. Poi la decisione di chiudere le porte per l'aumento di diversi casi, ma quando sono iniziati a risultare positivi tantissimi calciatori di Premier League allora è stato fermato tutto. Inizialmente, lo stop era previsto fino al 3 aprile, ma sarà prolungato fino al 30 aprile almeno, finché non sarà poi monitorata la situazione settimana per settimana. Lo ha deciso la Football Association in accordo con la Premier League e la Lega inglese. Si prolunga dunque la sospensione, adesso è anche ufficiale.

Coronavirus, la Premier League allunga lo stop fino al 30 aprile

I vertici del calcio inglese fanno sapere che si tornerà a giocare solo se ci saranno le condizioni e che il primo pensiero è rivolto alle persone colpite dal coronavirus. Questo il comunicato:

"Siamo uniti nell'impegno per trovare il modo di riprendere la stagione calcistica 2019/20 e garantire che tutte le partite di campionato, coppe nazionali ed europee vengano giocate non appena ci saranno le condizioni di sicurezza. Abbiamo condiviso la scelta della Uefa di rinviare gli Europei di un anno proprio per ricavare spazi nei calendari e mantenere l'integrità di ogni competizione".