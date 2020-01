UFFICIALE - Perugia, esonerato Oddo! Pronto Serse Cosmi per la gara al San Paolo di Coppa Italia

Perugia, alla fine è scattato l'esonero per Massimo Oddo. A comunicarlo è la stessa società umbra attraverso il proprio sito ufficiale. Come riferisce poi SkySport, il suo successore sarà Serse Cosmi. Si attendono giusto gli ultimissime dettagli. Il neo tecnico, a questo punto, esordirà proprio il 14 gennaio al San Paolo per la sfida di Coppa Italia.

Ecco nel frattempo il comunicato del club: