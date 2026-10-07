UFFICIALE - Pedro si ritira dal calcio giocato: è rimasto nel cuore di Napoli per un motivo preciso

Ultime notizie Napoli - Pedro si ritira dal calcio giocato! L'attaccante di Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio appende gli scarpini al chiodo per sempre all'età di 39 anni. Resterà nel cuore dei tifosi della SSC Napoli per la sua doppietta contro l'Inter che è valsa la vittoria del quarto scudetto Napoli.

Con un commovente annuncio sul proprio profilo Instagram, Pedro ha svelato la decisione di smettere col calcio giocato:

"Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice".