UFFICIALE - Pedro si ritira dal calcio giocato: è rimasto nel cuore di Napoli per un motivo preciso
Notizie 14:00
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Ultime notizie Serie A, Pedro si ritira dal calcio giocato a 39 anni
Ultime notizie Napoli - Pedro si ritira dal calcio giocato! L'attaccante di Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio appende gli scarpini al chiodo per sempre all'età di 39 anni. Resterà nel cuore dei tifosi della SSC Napoli per la sua doppietta contro l'Inter che è valsa la vittoria del quarto scudetto Napoli.
Pedro si ritira dal calcio giocato, l'annuncio
Con un commovente annuncio sul proprio profilo Instagram, Pedro ha svelato la decisione di smettere col calcio giocato:
"Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice".
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