UFFICIALE - Partita rinviata per maltempo: il comunicato della Lega

Partita rinviata - Arriva la decisione ufficiale con il comunicato della Lega che ha confermato la scelta che è stata presa per quelle che sono le condizioni meteo difficili che avrebbe complicato lo svolgimento della partita.

Notizie calcio - Everton-Liverpool rinviata - La giornata di Premier League parte subito con la notizia confermata del rinvio Everton-Liverpool, che era in programma per oggi alle 13.30, è stata rinviata per maltempo. Questo il comunicato:

"La partita di Premier League dell'Everton contro il Liverpool, programmata per le 12.30 (GMT) di oggi, sabato 7 dicembre, è stata rinviata.

In seguito a una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina al Goodison Park, a cui hanno partecipato i dirigenti di entrambi i club, nonché i rappresentanti della polizia di Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nella zona dovuto alle forti raffiche di vento e all'allerta gialla per vento forte che rimarrà in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi dovrà essere rinviata per motivi di sicurezza.

Ci scusiamo per l'inconveniente causato e ringraziamo i sostenitori per la loro comprensione. Sebbene comprendiamo che questo sarà profondamente deludente per i sostenitori, la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza. Informazioni relative alla data riprogrammata dell'evento saranno comunicate a tempo debito. Tutti i biglietti acquistati per l'evento originale rimarranno validi per l'evento riorganizzato".