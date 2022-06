UFFICIALE - Olivera, l'Uruguay: "Esami escludono grave infortunio, già al lavoro per il rientro". Mathias: "Grazie a tutti"

Ultimissime notizie SSC Napoli - Arrivato nella notte italiana l'esito degli esami di Mathias Olivera dopo l'infortunio al ginocchio. Arrivano buone notizie dalla Selección uruguaiana, con il comunicato dall'account Instagram ufficiale della nazionale. E poi il messaggio via Instagram Stories del nuovo terzino del Napoli.

Infortunio Olivera

Infortunio Mathias Olivera, l'esito degli esami

Questo il comunicato apparso sui profili social dell'Uruguay riguardo gli esami di Mathias Olivera

"Stiamo bene! Gli esami effettuati su Mathías Olivera hanno escluso un grave infortunio. Sta già lavorando per riprendersi da una distorsione al ginocchio. Forza, Matt!".

Ed è questo il post della Nazionale uruguaiana:

Infortunio Olivera, tempi di recupero

Per quanto riguarda i tempi di recupero, Mathias Olivera lavorerà nelle prossime settimane per smaltire l'infortunio: in 20 giorni dovrebbe poter tornare a giocare. Sarà quindi pronto per il ritiro di Dimaro-Folgarida e il raduno sotto gli ordini di mister Luciano Spalletti?.

Mentre nelle Stories, il terzino azzurro ha ringraziato i tanti messaggi d'affetto delle ultime 24 ore e più, in allegato il messaggio: