UFFICIALE - Nuovo accordo tra Dazn e Tim: la serie A su Timvision fino al 2029

ROMA, 25 MAR - La Serie A su Timvision fino al 2029. E' stato siglato il nuovo accordo tra Dazn e Tim che consentirà ai clienti Timvision di continuare a vedere le dieci partite di ogni giornata di Serie A per le prossime cinque stagioni. Grazie a questa intesa, si informa, si potranno vedere anche alcune partite della Liga portoghese e la Champions donne. Oltre al calcio, verranno proposti il football americano (NFL), il basket di Serie A, le migliori partite della BCL e gli eventi FIBA, la boxe, UFC. Disponibili anche gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD con i tornei di tennis come l'Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo dal Giro d'Italia al Tour de France, fino agli sport invernali con i mondiali di sci e gli attesissimi appuntamenti con le Olimpiadi estive e invernale. "Grazie a questo accordo con Dazn andiamo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di TimVision come piattaforma streaming più completa sul mercato italiano - le parole di Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim -.

L'intesa rientra nella più ampia strategia del nostro Gruppo volta a creare la prima 'customer platform' italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti". "Siamo contenti dell'accordo siglato con Tim che si conferma un nostro partner strategico a livello tecnologico e distributivo. L'intesa che vede un rinnovato approccio al mercato e che rappresenta un cambio di passo nel settore dei contenuti premium relativi ad eventi sportivi live, è volta a supportare lo sviluppo del business con l'obiettivo di ampliare la capacità di commercializzazione del nostro servizio per raggiungere il maggior numero di tifosi", commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. (ANSA).