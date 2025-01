UFFICIALE - Napoli-Verona, scatta il divieto per i tifosi residenti nel Veneto

Napoli-Verona: non ci saranno i tifosi veneti residenti nel Veneto al Maradona per il match della 20a giornata di Serie A in programma domenica 12 gennaio alle 20.45.

Napoli-Verona: scatta il divieto per i residenti nel Veneto

Il prefetto di Napoli Michele di Bari, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi che provengono dalla regione. “Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che, con determina dello scorso 30 dicembre, ha evidenziato il pericolo di "gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica”, si legge su ANSA.