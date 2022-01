UFFICIALE - Napoli, squalificato il match analyst Beccaccioli: il comunicato della Lega Serie A

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, il dottor Gerardo Mastandrea, ha squalificato per una giornata di gara il match analyst del Napoli Simone Beccaccioli, espulso durante il match contro il Bologna.

Di seguito il comunicato della Lega Serie A:

“Squalifica per una giornata effettiva di gara: Simone Beccaccioli (Napoli), per avere, al 39’ del secondo tempo, quale componente della panchina aggiuntiva, lanciato in campo un pallone al fine di ritardare la ripresa del giuoco; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”