UFFICIALE - Napoli-Lille: tornelli aperti alle 18:00, l'invito del club

Napoli - Amichevole Napoli Lille, tornelli aperti alle 18:00 per la partita che si giocherà alle ore 20:30. C'è l'invito della SSC Napoli riguardo la gara.

In occasione della gara amichevole contro la squadra del Lille, in programma mercoledì alle ore 20:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.