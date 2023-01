UFFICIALE - Napoli, disagi sparsi: allerta meteo prorogata fino a domani

Notizie Napoli. Il maltempo sta mettendo in ginocchio Napoli e la Campania, con diversi disagi in città per la pioggia ed il forte vento. Per questo motivo il Comune ha annunciato che l'allerta meteo è stata prolungata anche per domani.

Campania, allerta meteo anche domani

Ecco quanto pubblicato sul sito ufficiale dal Comune di Napoli:

In conseguenza dell’avviso di allerta meteo arancione diramato per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovesci e temporali - e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, il Complesso Monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico.

Fenomeni rilevanti

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con raffiche. Mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte.



Livello di ALLERTA

ARANCIONE



Tipologia di rischio

idrogeologico diffuso



Principali scenari di evento ed effetti al suolo

- instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

- significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

- allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche per la saturazione dei suoli.