Ultime notizie calcio Napoli - A quanto pare il grande obiettivo per la retroguardia del Napoli, per questa sessione o per la prossima, è Mathias Olivera, attualmente in forza al Getafe. Da più parti si dice che il giocatore sia stato praticamente opzionato dai partenopei ed ora per lui arriva anche una bella gratificazione. E' stato, infatti, convocato per la prima volta dalla Nazionale uruguaiana, a conferma del fatto che sia in costante ascesa.