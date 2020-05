UFFICIALE - La Premier League riparte il 17 giugno

Ultime notizie calcio - La notizia era nell'aria da diverso tempo ed ora è ufficiale: la Premier League inglese ha preso la decisione di ripartire. La data è stata fissata al 17 giugno. Il CEO della Premier League Richard Masters ha dichiarato:

"Oggi abbiamo provvisoriamente trovato l'accordo per ripartire mercoledì 17 giugno. Ma questa data non potrà essere confermata finché non avremo soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza necessari, poiché la salute e il benessere di tutti i partecipanti e sostenitori è la nostra priorità. Purtroppo, le partite dovranno svolgersi senza tifosi negli stadi, quindi siamo lieti di aver trovato una soluzione affinché i tifosi possano guardare tutte le 92 partite rimanenti".