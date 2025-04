UFFICIALE – Inter-Roma rinviata a domenica: il nuovo orario anche di Como-Genoa e Lazio-Parma

Ultime calcio - È arrivata la decisione ufficiale da parte della Lega Serie A in merito alle partite della 34a giornata in programma originariamente per sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di PapaFrancesco.

Inter Roma si giocherà domenica alle 15

Nelle ultimissime ore la Lega Serie A aveva provato a chiedere una deroga per Inter-Roma - visto che i nerazzurri saranno impegnati in Champions - ma non è riuscita nell'intento. Alla fine così è stato ufficialmente deciso: Inter-Roma si giocherà domenica alle ore 15.00 (Dazn). Rinviate anche Como-Genoa, che sarà domenica alle 12.30 (Dazn), e Lazio-Parma che sarà lunedì alle 20.45 (Dazn/Sky).