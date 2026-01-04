UFFICIALE - Inter-Napoli: la nota del club nerazzurro per i tifosi napoletani

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UFFICIALE - Inter-Napoli: la nota del club nerazzurro per i tifosi napoletani

Inter-Napoli: l'annuncio del club nerazzurro per i tifosi napoletani

Ultimissime Inter-Napoli, sarà scontro diretto settimana prossima a San Siro per la corsa scudetto. prima del turno infrasettimanale che vedrà Napoli-Verona e Parma-Inter.

Nel frattempo, i nerazzurri arriveranno a domenica da un perentorio 3-1 rifilato al Bologna per una rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa, gli uomini di Antonio Conte da un netto 0-2 all’Olimpico contro la Lazio

Biglietti Inter-Napoli, la nota interista per i tifosi napoletani 

La cattiva notizia per i partenopei è che, per l’ennesima volta, motivo per cui di recente gli ultras del Napoli hanno protestato in città, la trasferta sarà vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania.

Si attende solo l’ufficialità per una notizia comunque nell’aria. Tant’è che dal sito ufficiale dell’Inter si legge:

“Si ricorda che, in attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti, tutti i residenti in Campania potranno acquistare il biglietto solo se in possesso della Tessera Siamo Noi richiesta entro il 14 dicembre o Soci Interclub attivi durante le giornate di vendita dedicate”. 

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