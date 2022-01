UFFICIALE - Infortunio Ospina, la diagnosi: risentimento al polpaccio sinistro

David Ospina, uscito dopo il primo tempo di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro. Lo riferisce la SSC Napoli in una nota ufficiale.

Napoli-Fiorentina, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina (1' st Meret); Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (38' st Ghoulam); Demme (19' st Fabian Ruiz), Lobotka (46' st Cioffi); Politano (19' st Lozano), Mertens, Elmas; Petagna (4' pts Juan Jesus). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Vergara.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli (45' st Bonaventura), Torreira, Duncan (49' pt Terracciano); Gonzalez (45' st Ikoné), Vlahovic (28' st Piatek), Saponara (1' st Maleh). Allenatore: Italiano. A disposizione: Odriozola, Terzic, Igor, Pulgar, Callejon, Kokorin, Rosati.

ARBITRO: Ayroldi

MARCATORI: 41' pt Vlahovic (F), 44' pt Mertens (N), 12' st Biraghi (F), 50' st Mertens (N), 16' pts Venuti (F), 3' sts Piatek (F), 15' sts Maleh (F)

NOTE: Espulsi: al 47' pt Dragowski (F), per fallo da ultimo uomo; al 39' st Lozano (N) per gioco falloso; al 50' st Fabian Ruiz (N) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Fabian Ruiz, Tuanzebe (N); Duncan, Castrovilli (F). Recupero: 5' pt, 6' st, 1' pts.