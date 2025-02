UFFICIALE - Infortunio Neres, lesione distrattiva alla coscia sinistra

Ultime notizie SSC Napoli - Piove sul bagnato, a Castel Volturno, dove si è fermato per infortunio David Neres in seguito a Napoli-Udinese.

Infortunio David Neres: la diagnosi

Con un comunicato ufficiale, la SSC Napoli svela la diagnosi a seguito dell'infortunio di David Neres:

"Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra".

David Neres

David Neres: tempi di recupero dell'infortunio

Per quel che riguarda i tempi di recupero dall'infortunio di David Neres, dalle prime indiscrezioni raccolte, si parla di circa 15 giorni di stop: il brasiliano del Napoli dovrà svolgere lavoro personalizzato, fra palestra e allenamento in acqua, in piscina.

Il tempo per cui è necessario mantenere il muscolo inattivo potrebbe però variare da caso a caso; in media la cura a base di riposo dura dalle 2 alle 4 settimane, ma è sempre bene attenersi alle indicazioni specifiche ricevute dal medico. Le lesioni di primo grado si risolvono nel giro di 1-2 settimane. Fondamentali per il recupero sono il riposo e il trattamento a base di antinfiammatori e miorilassanti. Le lesioni di secondo grado prevedono invece tempi di guarigione più lunghi (15-30 giorni). Prima della ripresa dell’attività sportiva il soggetto dovrà seguire un percorso di riabilitazione e sottoporsi ad opportuni interventi fisioterapici.

David Neres: quante partite salta

A seconda dell'infortunio - il Napoli non ha specificato la gravità del ko -, dipenderà il numero di partite che salterà: nel caso di due settimane, Lazio e Como; nel caso di quattro settimane, salterebbe anche Inter e Fiorentina (9 marzo). Il 16 è prevista la partita con il Venezia, poi ci sarà la sosta.