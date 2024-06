UFFICIALE - In vendita la maglia Napoli 'amma faticà' per celebrare Conte: il prezzo | FOTO

Napoli - Maglia Napoli 'amma faticà' in vendita! Adesso è ufficiale, la SSC Napoli ha messo in vendita la nuova maglia per celebrare Antonio Conte con la sua prima frase in napoletano al suo arrivo.

In vendita la maglia "amma faticà" per celebrare l'arrivo di Conte, pre ordine a partire dal 26 Giugno, spedizioni dal 1 Luglio. Il costo sarà di 25 euro.