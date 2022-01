Il Giudice Sportivo ha respinto “il ricorso della Soc. Udinese Calcio e conferma il risultato dell’incontro in epigrafe come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022” per quanto riguarda la sfida con l’Atalanta: resta quindi il 6-2 ottenuto in campo dalla squadra bergamasca.