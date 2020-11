UFFICIALE - Il Comune di Napoli annuncia: "Lo stadio San Paolo sarà intitolato a Maradona"

Ultime Napoli - Lo Stadio San Paolo di Napoli cambierà nome in Stadio Diego Armando Maradona. Lo annuncia Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli. «In qualità di presidente della Commissione Toponomastica - spiega - ho il piacere e l'onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l'assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona». Bismuto fa sapere che convocherà «già per lunedì una Commissione per formalizzare la proposta. Lo abbiamo detto e lo faremo subito. Ciao Diego, Napoli non ti dimenticherà più», conclude.

San Paolo intitolato a Maradona