UFFICIALE - Il Barcellona annuncia il taglio degli stipendi ai calciatori: il comunicato

Notizie - Emergenza Coronavirus, il calcio è colpito in prima linea. Tanti i danni nel mondo del pallone a causa del Covid-19. Intanto, il Barcellona annuncia il taglio degli stipendi ai propri tesserati. Dopo l'ultimo Consiglio di amministrazione il Barça ha stilato un comunicato in cui informa che sarà in atto questa nuova politica, le cifre del taglio salariale saranno mantenute segrete.Tagli che saranno fatti partire con data di riferimento lo scorso 13 marzo. Per quanto riguarda lo staff invece ci sarà una sorta di cassa integrazione.