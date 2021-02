UFFICIALE - Giudice Sportivo, squalificato Roberto Baronio della Juventus: stangata di due giornate, salta Napoli da ex

Serie A - Roberto Baronio della Juventus squalificato! L'ex allenatore del Napoli Primavera è stato punito dal Giudice sportivo con ben due giornate di squalifica.

Roberto Baronio, collaboratore tecnico nella Juventus di Pirlo, è stato sanzionato per le proteste nei confronti di Orsato durante Juve-Roma. Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti di Roberto Baronio. Il collaboratore tecnico di Andrea Pirlo è stato infatti squalificato per due giornate dopo le dure proteste nei confronti di Orsato al termine del primo tempo di Juventus-Roma. Baronio salterà la gara da ex contro il Napoli e poi con il Crotone.