UFFICIALE- Giudice Sportivo, Pippo Inzaghi non sarà in panchina contro il Napoli: out anche Glik

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Gian Piero Gasperini e Pippo Inzaghi. Il tecnico dell'Atalanta, espulso nel corso della sfida con il Napoli, è stato fermato "per avere rivolto al quarto uomo espressioni irriguardose; per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa". Per Gasperini, che non sarà in panchina domenica a Genova contro la Sampdoria, anche un'ammenda di 15.000 euro. Inzaghi, sanzionato nel finale del match contro la Roma, salterà il derby contro il Napoli. Tra i calciatori, un turno di stop a Djimsiti (Atalanta), Glik (Benevento), Hickey (Bologna), Hakimi (Inter), Danilo (Juventus), Escalante (Lazio), Bani, Brugman (Parma), Adrien Silva (Sampdoria), Pereyra e Zeegelaar (Udinese).