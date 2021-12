UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, rinviata causa Covid la partita del 26 dicembre contro Venezia

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra la Umana Reyer Venezia e la GeVi Napoli Basket, valida per la 13^ giornata di andata del Campionato Serie A UnipolSai; preso atto dell’impossibilità di disputare la partita a causa del provvedimento assunto dall’ASL Napoli 1 Centro che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della GeVi Napoli Basket, ha imposto allo stesso un periodo di quarantena con durata di sette giorni; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

La Gevi Napoli Basket, a seguito dei casi di positività al Covid-19 che hanno coinvolto, a partire da sabato scorso 18 Dicembre 2021, e nei due giorni successivi, alcuni tesserati della prima squadra, comunica che, come da prassi obbligatoria ha avvertito le competenti autorità sanitarie, ed ha ricevuto una comunicazione ufficiale dall’ASL Napoli 1 Centro nella quale è stata disposta la quarantena domiciliare di tutto il gruppo squadra, con la conseguente immediata sospensione degli allenamenti gruppo squadra.

Ultime notizie Napoli

L’attività sportiva potrà riprendere pertanto tra 7 giorni previa effettuazione di test molecolare negativo.