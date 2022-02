Stop alle mascherine. L'annuncio arriva direttamente da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute e lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

"Da venerdì 11 febbraio cadrà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto non solo nelle zone bianche, ma in tutta Italia. È un primo segnale di fiducia e di speranza, ma non significa non agire con prudenza".