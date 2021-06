UFFICIALE - Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid! Anche suo figlio Davide nello staff

Ultime notizie calcio - La notizia era nell'aria da diverso tempo ed ora è a tutti gli effetti ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Per lui si tratta di un ritorno alla Casa Blanca, che ha già allenato dal 2013 al 2015. Con lui, come elemento dello staff, anche suo figlio Davide, come accaduto anche a Napoli. Per lui un contratto triennale, quindi fino al giugno del 2024. Per domani è prevista la cerimonia della firma al fianco del presidente, quindi alle ore 18 la conferenza stampa di presentazione.