UFFICIALE - Bayern, Gnabry positivo al Covid: salterà la sfida con il Psg

Ultime calcio - "Serge Gnabry è stato trovato positivo al Covid-19. L'attaccante sta bene ed è in autoisolamento a casa". Con questa nota il Bayern Monaco ha spiegato il motivo dell'assenza del suo giocatore nella sfida di domani dei quarti di Champions League contro il Psg. In conferenza stampa, l'allenatore dei bavaresi Hansi Flick aveva parlato in questo modo delle condizioni di Gnabry: "aveva mal di gola e dovrebbe essere assente". Sabato scorso lo stesso Gnabry era sceso in campo nel big match della Bundesliga contro il Lipsia, mentre il 31 marzo aveva giocato nella Germania che aveva perso contro la Macedonia del Nord. (ANSA).