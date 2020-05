Atalanta, Sportiello guarito dal Covid: il comunicato

Buone notizie da casa Atalanta: infatti, la società orobica ha appena comunicato che il portiere Marco Sportiello è risultato negativo a due tamponi consecutivi per il Coronavirus: “Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale.”