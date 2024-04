UFFICIALE - 18 punti di penalizzazione, retrocessione aritmetica

Ultime notizie calcio - Arriva la notizia ufficiale, con la Lega che ha ufficialmente penalizzato con 18 punti in classifica il club che ora è aritmeticamente retrocesso in Serie B del proprio paese.

Penalizzazione Vitesse, è retrocesso

Scoppia il caos nel campionato olandese per quanto accaduto in Eredivisie, quella che rappresenterebbe la Serie A dei paesi bassi, visto la penalizzazione inflitta al Vitesse che ha distrutto i tifosi. Attraverso un comunicato ufficiale, la KNVB (ovvero la Federcalcio olandese) ha oggi deciso di usare la mano pesante con una penalizzazione di 18 punti in classifica per il Vitesse, accusato di non aver rispettato i regolamenti.

Una penalizzazione che cambia la classifica del Vitesse visto il pesante -18 che porta quindi i gialloneri all'ultimo posto in classifica di Eredivisie con addirittura -1 punti al momento e quindi la retrocessione aritmetica nel campionato di seconda divisione olandese. L'annuncio è arrivato attraverso il comunicato ufficiale della Federcalcio olandese.