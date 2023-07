UFFCIALE - Il Napoli annuncia quattro amichevoli internazionali a Castel di Sangro: prezzi e dove vederle

Notizie Napoli calcio. In occasione del ritiro di Castel di Sangro, i Campioni d’Italia del Napoli saranno impegnati in quattro amichevoli di livello internazionale, tutte in scena allo stadio Teofilo Patini.

Amichevoli Napoli a Castel di Sangro, il programma

Questo il programma degli eventi:

Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayaspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol

La vendita dei tagliandi, per ogni singolo evento, avrà inizio Martedì 25 luglio 2023 alle ore 10.00

Nei settori Distinti e Tribuna saranno applicate tariffe ridotte per gli Under 14.

Questi i prezzi:

Tribuna

Intero € 40,00

Under 14 € 25,00

Distinti

Intero € 25,00

Under 14 € 14,00

Curve

Intero € 14,00 (non sono previste tariffe ridotte)

I biglietti potranno essere acquistati on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search).

Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.

La SSC Napoli comunica che tutte e quattro le gare saranno trasmesse sulla piattaforma satellitare di SKY in modalità Pay per View, il costo di ogni gara sarà di 9,99€.