UEFA e Conmebol a confronto: nel mirino le politiche della FIFA di Infantino

UEFA e Conmebol unite contro lo strapotere della FIFA. Dopo un incontro tenutosi a Nyon, le due confederazioni hanno firmato un nuovo protocollo di intesa che è "la base di una più stretta collaborazione per favorire lo sviluppo e la crescita del calcio in entrambi i continenti". Per quanto riguarda il tema più delicato, ovvero quello delle future competizioni: "Ci sarà la possibilità di organizzare partite intercontinentali tra Europa e Sudamerica" con la possibilità di ricreare la vecchia Coppa Intercontinentale tra la squadra vincitrice della Champions League e quella della Copa Libertadores, anche se prima dovranno approvarlo i club delle rispettive federazioni. Un riavvicinamento che secondo L'Equipe è comunque politico, con federazioni sudamericane ed europeee che non hanno apprezzato l'interventismo di Gianni Infantino senza coinvolgere tutti i protagonisti.