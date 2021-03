Ultime notizie calcio Napoli - La UEFA oggi ha comunicato che il provvedimento sulle cinque sostituzioni, soluzione introdotta per il finale della passata stagione ed estesa poi anche a questa annata in corso, sarà applicato anche per Euro 2020 e per le Final Four di Nations League in programma nel prossimo ottobre, così come per i playout, che si disputeranno a marzo 2022.