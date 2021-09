Ultime calcio - L'Udinese si è allenata al centro Bruneschi del pomeriggio senza Stryger Larsen, che non si è allenato in gruppo ma ha svolto un lavoro personalizzato insieme a Success. Si è rivisto in campo Udogie, che recupererà entro fine mese. Rientrato in gruppo invece Nahuel Molina. Lo riporta Udineseblog.it.