Ultime calcio - Fabio Cannavaro, negli spogliatoi dopo la vittoria ottenuta a Frosinone, ha elogiato apertamente la sua squadra in maniera colorita:

"Avete fatto un miracolo, credetemi. Tutti volevano mettervela nel c**o, credetemi. Quando sono arrivato già ci davano per retrocessi, avete fatto un lavoro eccezionale, fidatevi, ve l'ho detto dal primo giorno. Adesso però come sempre succede bisogna già pensare a dopo", le parole raccolte da Tv12.