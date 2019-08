Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, scrive così sul suo profilo Twitter:

"Annuncio ufficiale a breve per Hirving Lozano (stasera o al massimo domattina). Il messicano comunque non sarà a Firenze, esordirà contro la Juventus. Aurelio De Laurnetiis intanto è ancora alle Isole Eolie e al momento non è previsto un viaggio a Capri. Forza Napoli sempre e nun c’accire nisciuno!"