Indiscrezione Cm.it - Trauma distorsivo alla caviglia per Mertens, stagione finita per il belga?

Napoli - All’elenco degli indisponibili del Napoli si aggiunge anche Mertens che contro lo Spezia ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Ultime Napoli, infortunio Mertens: le condizioni

Il 16 dicembre scorso il belga contro l’Inter a San Siro si è fermato per due mesi per lo stesso problema all’altra caviglia, e ora rischia di aver terminato il campionato quando mancano ancora tre gare. Contro l’Udinese martedì sera sicuramente non ci sarà, poi le sue condizioni saranno monitorate costantemente ma il pericolo c’è anche perché, in vista dell’Europeo, ci sarà la massima cautela.