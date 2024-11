Trasferta vietata in Inter-Napoli, Palmeri: "Ecco i veri motivi della decisione"

Ultime news Serie A - È di ieri la decisione del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia di vietare la trasferta in Inter-Napoli ai tifosi azzurri residenti in Campania. In molti si chiedono il motivo di tale scelta, vista l'assenza di limitazioni in Milan-Naoli.

Alessandro Jacobone, di Radio Rossonera, ha provocatoriamente twittato ieri:

"A pochi giorni dalla gara di SanSiro tra Milan e Napoli, regolarmente svoltasi con entrambe le tifoserie presenti sugli spalti e senza scontri, il prefetto ordina il divieto di trasferta dei tifosi partenopei per Inter-Napoli che si giocherà il 10 novembre prossimo. Curioso, messa così sembrerebbe che il problema siano gli ultras nerazzurri, ma a casa resteranno gli altri".

Pronta la risposta del giornalista Tancredi Palmeri che prova a dare una motivazione al divieto:

"No Alessandro, dopo il primo gol è stato lanciato un bengala dal terzo al primo anello, è caduto su una persona con fuggi fuggi intorno, è un miracolo non sia successo nulla. Devo essere sincero io bengala sulle persone non li vedevo da Inter-Benfica e il Benfica ha subito diverse trasferte vietate. Potrebbe essere stato per gli scontri storici con omicidio. Comunque normalmente bengala sulla folla porta una trasferta vietata".

Tifosi napoletani a San Siro nel settore ospiti

Anche se Jacobone ha poi replicato: