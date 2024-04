Traffico banconote false: usavano Maradona e Pelè, 63 persone arrestate

Clamoroso quello che è accaduto in queste ultime ore con il blitz delle forze dell'ordine dell'unità operativa di Napoli che è riuscita a scoprire un traffico di banconote false con Maradona e Pelè anche protagonisti nella vicenda.

I nomi dei due storici calciatori, insieme alla dicitura “B/B”, erano usati per indicare la qualità dei tagli da 50 euro in ordine decrescente. Anche in questo caso, infatti, come riporta Repubblica, Maradona era meglio di Pelè con i tagli che presentavano il nome dell'argentino che avevano una qualità maggiore rispetto quelli usati col nome dell'altro grande calciatore brasiliano.

La banda dei falsari del Clan Mazzarella ha subito un forte danno con 63 persone che sono state arrestate tra Napoli e la Francia. Un traffico internazionale con un volume di circa 60 milioni di euro contraffatti, banconote da 50 e 100 euro di pregevole fattura immesse sul mercato.

Maradona e Pelè per identificare le banconote false, l'ha svelato Repubblica oggi questo particolare. Si tratta di 60 milioni di banconote false che sono state immesse in tutta Europa, con molte delle quali sono ancora in circolazione. Gli euro fasulli creati dai falsati della ‘Napoli Group’ venivano venduti perfino in una congregazione religiosa a un decime del valore nominale e fruttavano 6 milioni di euro l’anno.