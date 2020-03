Totti: "Per me la Serie A non riprenderà"

Ultime calcio - Francesco Totti è tornato a parlare questo pomeriggio e l'ha fatto in una diretta Instagram con Luca Toni: “Sarà un bel casino. Secondo me qualcosa riaprirà il 3 o 4 maggio ma il campionato non riprenderà. E anche a luglio sarà complicato riprendere. Ho fatto un corso da manager a Roma e uno da agente a Londra, ho preso il patentino. Mi piace perché sto nel calcio, girerò il mondo per cercare nuovi talenti".

Infine, Totti s'è reso protagonista di un siparietto con Luca Toni sulla possibilità di acquistare la Roma in futuro: "Adesso costa meno", ha detto scherzando a una provocazione del suo ex compagno di squadra. "Hai nostalgia?", la domanda successiva di Toni. “Beh - la risposta - hai nominato la Roma. Per un attimo mi hai fatto tremare...”.