Ultime calcio - Stasera su Rai 2, subito dopo la Supercoppa di volley, andrà in onda la Domenica Sportiva Estate (ore 23.15 circa). In diretta Ciro Venerato con le ultime novità sul mercato del Napoli e delle altre big della serie A. In primo piano il futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz.

