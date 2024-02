Torna anche Sinatti, ok FIGC al doppio ruolo: si attende la comunicazione formale del Napoli

SSC Napoli, pronto il ritorno di Francesco Sinatti! L'ex preparatore atletico del Napoli - ora in Nazionale italiana con Spalletti - si prepara a ritornare in azzurro con l'arrivo di Calzona in panchina al posto di Mazzarri.

Secondo quanto riporta Il Mattino, anche la FIGC ha dato il proprio ok al doppio incarico di Sinatti, che dunque conserverà anche il ruolo in Nazionale così come Calzona in Slovacchia. In ogni caso, Il Mattino non ha dubbi: "Anche se non sono arrivate richieste formali da parte del club azzurro alla Federcalcio, la Nazionale non si opporrebbe a un eventuale ritorno a Napoli di Francesco Sinatti".

Dunque per i 7 giorni della trasferta negli Usa e nei giorni dei raduni, il Napoli non potrebbe contare su di lui. Ma a via Allegri non è ancora giunta una richiesta in tal senso né da parte del Napoli né di Sinatti.