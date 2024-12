CN24 - Torino-Napoli, degenera la situazione fuori al settore ospiti: bombe carta e tifosi fermati | VIDEO

Ultime notizie Torino-Napoli: massiccia presenza di forze dell'ordine a Torino. Come testimonia la tropue di CalcioNapoli24 sul posto , la Polizia in assetto anti-sommossa accoglie i circa 1500 ultras in arrivo nel settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. Esplose due bombe carta all'arrivo dei primi gruppi ultras del Napoli. Previsti circa 5mila tifosi del Napoli nello stadio, anche se i settori non dedicati agli ospiti sono vietati ai residenti in Campania.

La Polizia ha fermato due tifosi del Napoli che possedevano biglietti con nominativi diversi. Ad alcuni tifosi è stato contestato il mancato possedimento del pdf del biglietto, avendo mostrato solo una foto del ticket all'ingresso. Allo stadio è accorsa anche la Guardia di Finanza in tenuta anti-sommossa, la situazione è diventata tesa e rischia di degenerare in fretta. Le forze dell'ordine hanno chiuso completamente l'ingresso nel settore ospiti. Oltre ai gruppi ultras sono presenti anche famiglie con bambini al seguito.