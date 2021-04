Torino-Juventus: intervento scomposto di De Ligt su Belotti, per fabbri non è rigore [FOTO]

Serie A - Episodio a dir poco controverso in area bianconera all'ottavo minuto di Torino-Juventus.

Su un cross dalla destra scontro duro tra De Ligt e Belotti. L'impressione è che l'attaccante del Torino non riesca ad impattare il pallone, ma il difensore prende un po' tutto franando letteralmente sull'avversario.

Per l'arbitro Fabbri non è rigore e non viene richiamato al VAR per verificare.

Intanto sui social si scatenano le polemiche con alcuni colleghi che non sono per niente d'accordo la decisione del direttore di gara.