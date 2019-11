Pochi minuti prima dell'inizio della partita di Serie A tra il Torino e l'Inter, le due tifoserie sono venute in contatto in curva Primavera. Soltanto pochi steward a dividere le due fazioni di tifosi: così è stato un attimo perché gli scontri esplodessero in curva. Prima gli insulti, poi le botte. Un testimone racconta: "Ho visto gente con il naso spaccato". Lo riporta lastampa.it.

