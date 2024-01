TMW - Ostigard, valutazioni in corso: può saltare l'arrivo di Perez

Situazione in piena evoluzione in casa Napoli per quel che riguarda la difesa. Da oramai diversi giorni il profilo buono è stato individuato in Nehuen Perez dell'Udinese, con i club che hanno raggiunto una base di intesa per una valutazione di 18 milioni complessivi considerando anche gli eventuali bonus.

Perez

Ostigard potrebbe restare a Napoli

Come riporta Tuttomercatoweb, parallelamente l'Udinese si è mossa per trovare un sostituto, valutando proprio quel Leo Ostigard di proprietà degli azzurri e soprattutto Matteo Lovato della Salernitana. Queste ore sembravano poter essere quelle giuste per la definitiva fumata bianca, ma la sfida di ieri contro la Lazio ha consigliato al Napoli di prendere tempo per ulteriori valutazioni. Contro la Lazio infatti proprio Ostigard è stato il migliore in campo, col Napoli che si sta così interrogando sulla bontà dell'operazione legata alla sua eventuale partenza con l'arrivo in cambio dell'argentino. Oltre ad un discorso prettamente tecnico, il Napoli ha infatti anche il problema delle liste: nel caso in cui arrivasse Nehuen Perez, lo stesso Ostigard (in caso di permanenza) resterebbe fuori dal gruppo di giocatori convocabili in campionato.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli