TMW - Napoli, futuro da decifrare per Meluso: idee Massara e Tare come Ds

Per il ruolo di direttore sportivo del Napoli del prossimo anno è ancora tutto in ballo. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis deve infatti ancora decidere come muoversi: Mauro Meluso, arrivato in estate al posto di Giuntoli passato alla Juventus, ha il contratto in scadenza a giugno ma la società ha un’opzione di rinnovo annuale unilaterale da poter esercitare entro la fine della stagione.

Nuovo Ds Napoli, chi può sostituire Meluso

Dove arriverà il Napoli? È chiaro che molto dipenderà anche da come chiuderà il club, che da questo weekend ha aritmeticamente abdicato al titolo di campione d'Italia, questa annata sicuramente difficile. E se il futuro di Meluso è ancora tutto da decifrare, non mancano anche altre ipotesi. Nel senso che la società sta valutando se muoversi anche su profili diversi.

Due big in lizza. Tra i nomi, secondo quanto raccolto da TMW ci sono anche quelli di Frederic Massara e Igli Tare. Entrambi sono liberi da contratti e sono pronti a valutare un progetto sportivo ambizioso dopo le esperienze rispettivamente con Milan e Lazio. La situazione è in evoluzione, niente è stato ancora deciso ma è chiaro che a breve si entrerà nel vivo della questione. Il Napoli a breve inizierà a programmare e per questo la definizione della figura del direttore sportivo diventa centrale in vista della prossima stagione.