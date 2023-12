Tare: "Io prossimo DS del Napoli? Vi dico tutta la verità su questa storia"

Napoli Calcio - Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera:

Dica la verità: è andato via dalla Lazio per colpa di Sarri?

«Assolutamente no. È stato scritto tanto su questo punto, ma non è così. Ho parlato con Lotito: dopo 18 anni era arrivato il momento di lasciarsi in modo civile, senza strappi. Sarebbe stato imperdonabile per tutti. La Lazio è nel mio cuore. Ma avevo bisogno di guardarmi intorno, studiare, conoscere altre realtà».

Radio mercato dice che Tare andrà al Napoli prossimamente.

«Non ho sentito nessuno, dunque la mia risposta è no. Poi nel calcio può accadere tutto in un attimo: guardate quello che è successo in Nazionale: Mancini che va via e arriva Spalletti. Il nostro è un mondo veloce in continua evoluzione. C’entrano le offerte economiche, ovvio, ma anche i progetti di un club. Aspetto l’offerta giusta».