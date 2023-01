TMW - Juventus, Cherubini inibito per un anno e mezzo: serve subito un nuovo DS

Sedici mesi, cioè un anno e mezzo, di inibizione nei confronti di Federico Cherubini. È questo il responso della Corte Federale d'Appello per quanto riguarda l'attuale direttore sportivo della Juventus, coinvolto nella pesantissima decisione sul caso plusvalenze. Ora serve un nuovo ds. Di nome e di fatto. Al di là della necessità di avere un nome di riferimento, specie in fase di mercato, la Juve dovrà nominare a stretto giro di posta un nuovo direttore sportivo anche dal punto di vista formale, trattandosi di un ruolo necessario a tutte le società professionistiche. Se per il lungo periodo si fanno i nomi, tra gli altri, di Cristiano Giuntoli e Frederic Massara, nell'immediato tutti gli indizi portano a Giovanni Manna, che attualmente ricopre lo stesso ruolo nella Juventus Next Gen.