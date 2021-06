Tmw - Euro 2020, stasera la lista definitiva di Mancini: Politano-Raspadori uno dei tre ballottaggi

Ultime notizie calcio Napoli - E' iniziato a tutti gli effetti il conto alla rovescia che porterà alla decisione del Commissario Tecnico Roberto Mancini relativa a chi portare agli Europei. In questo momento sono tre i dubbi da sciogliere, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb: Gianluca Mancini o Rafael Toloi? Stefano Sensi o Bryan Cristante? Matteo Politano o Giacomo Raspadori? Attenzione ad un aspetto non di poco conto, però: l'attaccante del Sassuolo può essere il 27°, ovvero il jolly aggregato fino al 10 giugno in caso di forfait per infortuni.

Matteo Politano Napoli